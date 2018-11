Serbia: ministro Esteri Dacic, non ci servono reazioni verbali a dazi Pristina (2)

- Nella giornata di ieri l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, ha parlato al telefono con il presidente del Kosovo Hashim Thaci per esaminare gli ultimi sviluppi nel contesto del dialogo facilitato dell'Ue per la normalizzazione delle relazioni tra Kosovo e Serbia. Lo ha reso noto il Servizio europeo per l'azione esterna. L'Alto rappresentante ha sottolineato che la decisione del governo del Kosovo di aumentare del 100 per cento la tassa sulle merci dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina complica ulteriormente la situazione e non porta alcuna soluzione ai problemi della popolazione o alle aspirazioni del Kosovo per il suo presente e il suo futuro. Secondo il Seae, questa è una misura che non aiuta a costruire relazioni di buon vicinato e deve essere revocata. (segue) (Seb)