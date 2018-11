Kosovo-Serbia: consigliere premier kosovaro Arifi, sbagliato approccio Ue su dazi

- L'Unione europea dovrebbe mobilitarsi per assicurare l'attuazione dell'accordo sull'energia tra Kosovo e Serbia così come si sta muovendo nel richiedere l'abolizione da parte di Pristina dei dazi del 100 per cento sull'import di beni da Serbia e Bosnia. Lo ha affermato Avni Arifi, consigliere del premier kosovaro Ramush Haradinaj. Rispondendo all'appello espresso ieri dall'Alto rappresentante per la politica estera Ue, Federica Mogherini, Arifi si è detto "sorpreso" di vedere "molta dinamica ed emozioni nel proteggere gli interessi dei serbi". "Purtroppo, questo approccio può portare ad un completo fallimento del dialogo", ha dichiarato il consigliere del premier kosovaro citato dall'emittente "Rtk". (segue) (Kop)