Serbia: relatore Parlamento Ue McAllister, continuare dialogo nonostante dazi imposti dal Kosovo (2)

- Nella giornata di ieri i sindaci di etnia serba alla guida di sei comuni sulla sponda sud del fiume Ibar hanno fatto sapere di sostenere la decisione dei loro colleghi della parte nord del Kosovo precisando che non intendono dimettersi. La precisazione è avvenuta dopo l'annuncio di quattro sindaci serbi di comuni nella sponda nord del fiume Ibar, i quali hanno deciso di dimettersi in segno di protesta contro la decisione del governo di Pristina di imporre dazi del 100 per cento sui beni importati dalla Serbia e dalla Bosnia. La loro posizione è stata ufficializzata dalla Lista serba tramite un comunicato diffuso dal portale "Gazeta Express". I sei sindaci hanno fatto sapere di sostenere i loro colleghi del nord ma di non volersi dimettere "in ragione delle circostanze diverse". Secondo quanto ribadito, i dazi imposti dal governo di Pristina sono "una discriminazione e una violazione contro i diritti dei serbo kosovari". (segue) (Kop)