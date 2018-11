Serbia: ministro Esteri Dacic, non ci servono reazioni verbali a dazi Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia non ha bisogno di "reazioni verbali" contro i dazi di Pristina sulle merci serbe ma che Pristina ritiri tale provvedimento: lo ha detto il ministro serbo degli Esteri, Ivica Dacic, ospite dell'emittente "Rts". "La situazione è tale per cui è evidente che esiste un atto di sfida o per così dire un nuovo giro di follia (da parte di Pristina) che arriva al punto secondo cui non è neanche più la Serbia quella colpevole di tutto, adesso si accusa anche la comunità internazionale. Esistono persino alcuni che dicono che su questo non occorre che ascoltino neppure gli Stati Uniti", ha detto Dacic. (segue) (Seb)