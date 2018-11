Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, inaccettabile proposta Belgrado su riconoscimento in cambio di parti di territorio (2)

- “Non abbiamo intenzione di violare la Costituzione e distruggere la nostra integrità territoriale solo per far riconoscere alla Serbia quello che è già un fatto concreto. Senza contare che una simile decisione contribuirebbe ad un’ulteriore destabilizzazione della regione balcanica”, si legge nell’articolo, all’interno del quale il premier ha anche accusato la Serbia di non aver mai voluto rispettare le disposizioni contenute nell’accordo con Pristina, e di aver fatto pressioni sull’Unione europea per rallentare l’avviamento della liberalizzazione dei visti per i cittadini kosovari. “Se solo fossero in grado di pensare in maniera creativa e lavorare insieme, la Serbia e il Kosovo riuscirebbero a superare le loro divergenze e a raggiungere una pace che beneficerebbe entrambi", ha concluso. (Kop)