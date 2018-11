Serbia-Italia: ministro Integrazione Ue Joksimovic, grazie a sostegno Roma in processo adesione (3)

- Joksimovic ha informato Marta Grande degli avvenimenti attuali in Kosovo, in particolare nel contesto della decisione di Pristina di aumentare i dazi sulle merci provenienti da Serbia e Bosnia Erzegovina. Il ministro ha osservato che una tale decisione politica da parte di Pristina, con l'aperto sostegno dell'Albania, rappresenta una distruzione dei valori europei e dei principi su cui si fonda l'Ue, innanzitutto nella libertà di movimento di persone, merci e capitale. Joksimovic ha aggiunto di aspettarsi una reazione da parte innanzitutto dell'Ue, per la sua stessa credibilità, con fatti concreti e non solo verbalmente, alle attività di Pristina, in particolare per la situazione in cui si trovano i cittadini del Kosovo – serbi, rom, gorani e anche albanesi - , divenuti ostaggi di una politica avulsa dai valori europei. (segue) (Seb)