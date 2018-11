Serbia-Italia: ministro Integrazione Ue Joksimovic, grazie a sostegno Roma in processo adesione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande ha ribadito che l'Italia continuerà a sostenere il processo di integrazione europea, e ha constatato che l'integrazione della regione e la stabilità sono molto importanti sia per l'Unione che per il Mediterraneo. Grande ha sottolineato che l'Italia rispetta il modo in cui la Serbia porta avanti le riforme, convinta che esse porteranno ad un processo più rapido di adesione. La presidente della commissione parlamentare ha poi auspicato che i positivi i risultati delle riforme siano ancora più efficaci in futuro. Grande e i parlamentari, conclude la nota di Belgrado, credono che la Serbia abbia mostrato con le sue attività che il suo posto è nell'Unione europea e hanno dichiarato che un processo di riforma di qualità porterà come risultato all'adesione nell'Ue. L'Italia, hanno aggiunto, riconosce e dà giusto valore all'approccio equilibrato e responsabile della Serbia verso le ultime azioni di Pristina. (Seb)