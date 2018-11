Stati Unit-Kosovo: presidente Thaci incontra senatore Johnson, focus su dialogo con Serbia

- Il presidente kosovaro, Hashim Thaci, nell’ambito della sua visita negli Stati Uniti ha incontrato il senatore Usa, Ron Johnson. Secondo quanto riferito dal portale di informazione “Gazeta Express”, al termine dell'incontro Thaci ha dichiarato di aver ricevuto da Johnson il sostegno di tutte le istituzioni degli Stati Uniti per l’accordo tra Kosovo e Serbia, che garantisce il riconoscimento reciproco e l'adesione del Kosovo alla Nato, all'Ue e alle Nazioni Unite. "È un piacere per me aver incontrato oggi il senatore Johnson, che ha visitato spesso il Kosovo e la Serbia. Ci ha continuamente incoraggiati a lavorare per un accordo di portata globale tra Kosovo e Serbia che significa riconoscimento reciproco, adesione del Kosovo alle Nazioni Unite dopo la sostituzione della Risoluzione 1244. Sono consapevole che non sarà un processo facile, ma con il sostegno di gli Stati Uniti d'America, del senatore Johnson, le cose possono essere raggiunte, possono diventare concrete, lo storico accordo pacifico può essere raggiunto”, ha detto Thaci. Il presidente kosovaro ha poi sottolineato che “l'impegno delle istituzioni del Kosovo e il mio impegno personale saranno completamente coordinati con gli Stati Uniti. Perciò, ancora una volta – ha concluso -, esprimo speciale gratitudine al senatore Johns, al suo impegno personale, al suo sostegno personale con le sue visite in Kosovo e Serbia”.(Kop)