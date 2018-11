Speciale difesa: Stati Uniti-Kosovo, consigliere sicurezza nazionale Bolton a colloquio con presidente Thaci

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci è stato ricevuto ieri sera a Washington dal consigliere per la sicurezza nazionale Usa, John Bolton, il quale ha colto l'occasione per invitare Pristina e Belgrado a cogliere l'opportunità per normalizzare i propri rapporti in modo da avanzare verso il comune obiettivo dell'integrazione europea. "Abbiamo concordato che questo è il momento perché Kosovo e Serbia raggiungano un accordo. Gli Stati Uniti sono pronti ad aiutare entrambe le parti a raggiungere uno storico accordo", ha dichiarato Bolton dopo l'incontro come riportato dal suo profilo Twitter. Anche Thaci ha concordato sul fatto che il dialogo rappresenta "un'opportunità storica che non dovrebbe essere persa" in modo che Pristina possa aderire all'Onu, alla Nato e all'Ue. La situazione in Ucraina sarà fra gli argomenti discussi durante l’incontro fra presidenti di Stati Uniti e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, a margine del G20 di Buenos Aires il 29 e 30 novembre. Lo ha affermato il consigliere alla sicurezza della Casa Bianca, John Bolton, ripreso dai media ucraini. “La riunione bilaterale verterà su questioni di sicurezza, controllo degli armamenti, Medio Oriente e Ucraina”, ha spiegato Bolton. Il presidente Trump avrà un’agenda particolarmente impegnata nel corso della due giorni in Argentina, inclusi i leader di Cina, Germania, Corea del Sud, Turchia, Giappone e India. (Res)