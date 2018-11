Serbia-Italia: capo dello Stato serbo riceve presidente commissione Esteri Camera, ribaditi rapporti bilaterali eccellenti (2)

- Grande ha dichiarato che la delegazione della commissione da lei presieduta ha scelto la Serbia per la sua prima visita, tenendo conto della sua importanza per il futuro dei Balcani e del contributo alla pace e stabilità regionale. Riguardo alla situazione regionale, il presidente Vucic ha messo in luce l'approccio "irresponsabile di Pristina", innanzitutto con l'introduzione di dazi del 100 per cento sui prodotti serbi, che non solo viola le regole (dell'Accordo) Cefta ma anche il diritto alla vita dei serbi nel Kosovo. Anche se Pristina "fa la sorda" alla richiesta dell'Ue e del mondo di eliminare tali dazi, si legge ancora nella nota, Vucic ha auspicato che vi sia sufficiente buon senso per risolvere la questione e con ciò adempiere alle condizioni per un proseguimento del dialogo a Bruxelles e per la tutela della pace e della stabilità nella regione. La presidente della commissione Esteri Grande, conclude la nota di Belgrado, ha espresso apprezzamento per il modo pacato e razionale con cui la Serbia e il presidente Vucic si approcciano verso una risoluzione del problema attuale. (Seb)