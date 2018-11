Armenia: ministero Difesa, militari dispiegati all’estero potranno votare a elezioni parlamentari

- Le forze di pace armene dispiegate in Afghanistan, Kosovo, Libano e Mali avranno l’opportunità di esprimere la loro preferenza nelle imminenti elezioni parlamentari. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Armenpress”, alla quale il portavoce del ministero della Difesa armeno, Artsrun Hovhannisyan, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Stando alle informazioni riportate, i militari potranno esprimere la loro preferenza sulla base degli stessi principi utilizzati per i diplomatici all’estero. “Le nostre forze armate in Libano potranno recarsi in ambasciata, mentre quelle dispiegate in Afghanistan, Kosovo e Mali, paesi in cui non abbiamo ancora una rappresentanza diplomatica, faranno riferimento alle strutture regionali”, ha dichiarato Hovhannisyan. (Res)