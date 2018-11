Difesa: Kosovo, oggi cerimonia per passaggio consegne al comando missione Kfor

- Si sta svolgendo oggi presso Camp Film City, a Pristina, la cerimonia per il cambio di comando al vertice della missione Nato in Kosovo Kfor. La cerimonia prevede il passaggio di consegne dal comandante uscente, generale Salvatore Cuoci, a quello subentrante, generale Lorenzo D'Addario. Lo rende noto la stessa missione Kfor tramite i propri social network. Come riportato dalla stampa locale, è presente alla cerimonia odierna anche il premier kosovaro Ramush Haradinaj. (Kop)