Albania-Croazia: capo di Stato Meta conferisce ad ex presidente Mesic onorificenza

- L'ex presidente croato Stipe Mesic è stato insignito oggi della medaglia della Bandiera nazionale, dal presidente albanese, Ilir Meta, "per il particolare contributo nell'intesificazione delle relazioni bilaterali, il sostegno alla libertà e all'indipendenza del Kosovo, e il suo prezioso ruolo a servizio della pace e della convivenza nella regione". Nel suo intervento alla cerimonia organizzata alla sede della presidenza della Repubblica a Tirana, Meta ha detto che "Mesic è una straordinaria personalità. A lui va il riconoscimento per tutto quanto ha fatto per gli albanesi e l'Albania. E' un insostituibile amico della nazione albanese", ha osservato Meta.(Alt)