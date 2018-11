Serbia-Egitto: ministro Esteri Shoukry prosegue visita a Belgrado (2)

- Negli ultimi giorni della presidenza di Mohamed Morsi, ha ancora detto Dacic, l'allora portavoce aveva comunicato che l'Egitto aveva riconosciuto il Kosovo, ma subito dopo avvenne un cambio ai vertici della politica nazionale egiziana. "Voglio dirvi che da diversi anni parliamo del fatto che l'Egitto non lavorerà ulteriormente per l'istituzione di rapporti diplomatici con il Kosovo e questo è in qualche modo un tipo di decisione congelata", ha detto il ministro aggiungendo che tale posizione di principio dell'Egitto, per cui la Serbia è grata, può contribuire al raggiungimento di una soluzione duratura sulla questione kosovara. (Seb)