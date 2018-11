Serbia: presidente Vucic riceve ministro Interno azerbaigiano Usubov

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi il ministro dell'Interno dell'Azerbaigian Ramil Usubov. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic ha ringraziato il ministro per il voto del suo paese contro la richiesta di ingresso del Kosovo nell'Interpol. Vucic ha ribadito l'intenzione della Serbia di approfondire la cooperazione con l'Azerbaigian, in linea con il piano d'azione relativo al partenariato strategico fra i due paesi sottoscritto a maggio di quest'anno. Il piano, ha ricordato Vucic, prevede una cooperazione nel campo della difesa, contro il terrorismo e il cyber crimine. Il ministro azero ha dichiarato che la Serbia è un partner strategico dell'Azerbaigian e che i due paesi non vedono questioni aperte. Usubov ha infine osservato che i due Stati si sostengono reciprocamente nella tutela dell'integrità territoriale. (Seb)