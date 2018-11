Kosovo: comandante uscente Kfor Cuoci, progressi su sicurezza nonostante le recenti sfide

- Nonostante le sfide dell'ultimo anno, la situazione complessiva della sicurezza in Kosovo ha registrato dei progressi. E' quanto sottolineato dal comandante uscente della missione Nato in Kosovo Kfor, generale Salvatore Cuoci, nel suo discorso di oggi in occasione del passaggio di consegne con il subentrante, generale Lorenzo d'Addario. "Questi ultimi 12 mesi sono stati molto impegnativi, con alcuni eventi che avrebbero potuto impedire ogni progresso fatto in precedenza", ha osservato Cuoci citato dall'emittente "Rtk". Il generale italiano ha ricordato come la missione Nato in Kosovo oggi può contare sull'impegno di 4000 uomini e donne che provengono da 28 nazioni. "Il fatto che oggi la Kfor ha circa dieci volte meno truppe di quante ne aveva 19 anni fa è solo una prova dei progressi che abbiamo realizzato insieme", ha detto il generale. A suo modo di vedere, si può affermare che, nonostante il recente aumento della tensione negli ultimi mesi, la sicurezza in Kosovo è significativamente migliorata. "Sono particolarmente orgoglioso dei progressi compiuti quest'anno per aumentare il livello dei rapporti tra la Kfor e le Forze armata della Serbia", ha detto il comandante uscente evidenziando in particolare l'aumento del numero di pattugliamenti congiunti. (Kop)