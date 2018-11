Kosovo: ammiraglio Foggo (Nato), non avere fretta su creazione esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in un esercito richiede tempo ed in ogni caso l'assenza di fretta rimane un elemento positivo. E' quanto sottolineato oggi dal Comandante dell’Allied Joint Force Command di Napoli, ammiraglio James Foggo, nel suo intervento oggi a Pristina per la cerimonia del passaggio di consegne dal comandante uscente, generale Salvatore Cuoci, al comandante subentrante, generale Lorenzo D'Addario. "Ho sentito molte discussioni nel corso dell'ultimo anno sul tema della trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare", ha osservato Foggo sottolineando che la posizione della Nato sarebbe quella di un processo da condurre tramite una riforma costituzionale di cui nel 2018 non si vede la possibilità. "Fonti affidabili hanno detto che il processo potrebbe durare 10 anni e questa non è una cosa negativa", ha detto Foggo citato dall'emittente "Rtk". "Sarebbe saggio non avere fretta in modo da avere il tempo necessario durante questo processo e garantire che tutte le parti siano soddisfatte del processo di trasformazione", ha concluso. (Kop)