Serbia-Egitto: ministro Esteri Shoukry prosegue visita a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Egitto, Sameh Hassan Shoukry, prosegue oggi una visita ufficiale in Serbia. Secondo quanto riporta la stampa locale, nella giornata di oggi è previsto un incontro con il presidente serbo, Aleksandar Vucic. A seguire Shoukry incontrerà la premier di Belgrado, Ana Brnabic. Nella giornata di ieri Shoukry ha avuto un colloquio con l'omologo serbo, Ivica Dacic. In una conferenza stampa successiva all'incontro, Dacic ha dichiarato che per la Serbia è molto importante uno sviluppo dei rapporti bilaterali con l'Egitto. Il ministro ha ricordato che il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi ha dichiarato alcuni anni fa che l'Egitto non ha istituito relazioni diplomatiche con il Kosovo. (segue) (Seb)