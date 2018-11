Stati Uniti-Kosovo: segretario Pompeo ha ricevuto presidente Thaci, ribadito sostegno a indipendenza di Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato, Michael Pompeo, ha incontrato oggi il presidente del Kosovo Hashim Thaci. Il segretario, secondo quanto riferito dalla portavoce, Heather Nauert, ha ribadito il costante sostegno degli Stati Uniti a un Kosovo indipendente e sovrano, pienamente integrato nella comunità internazionale. Il segretario si è congratulato con Thaci e tutti i cittadini del Kosovo per i grandi progressi compiuti nel decennio successivo all'indipendenza e ha discusso dell'importanza di garantire lo stato di diritto e di promuovere una crescita economica robusta per assicurare il successo futuro del Kosovo. Il segretario ha incoraggiato il Kosovo a cogliere questa unica finestra di opportunità per raggiungere un accordo storico di normalizzazione con la Serbia nell'ambito del processo di dialogo facilitato dall'Ue. (segue) (Was)