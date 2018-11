Kosovo-Serbia: comandante uscente Kfor Cuoci, non esiste un vero confine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante Cuoci ha parlato ieri dell’attuale situazione nel paese in termini di sicurezza, e in particolare dello scenario che si presenta a nord della città di Mitrovica, definito “problematico”. “È normale che ci siano problemi relativi alla sovranità nella zona. Avere un controllo capillare sull’area è una sfida complessa, soprattutto a causa della forte presenza di criminalità organizzata”, ha affermato il generale Cuoci, sottolineando che, a dispetto anche della confusione della popolazione locale, la missione sta facendo tutto il possibile per tenere la situazione sotto controllo. Interrogato poi sulla possibile trasformazione delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) in esercito, il generale ha reiterato la posizione della Nato, stando alla quale “sarebbe preferibile che tutte le entità nel paese vengano incluse all’interno delle nuove forze armate”. (Kop)