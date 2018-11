Kosovo: missione Kfor, esercitazione nel nord del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Nato Kfor ha annunciato oggi lo svolgimento di esercitazioni militari nel nord del Kosovo. Come reso noto dalla stessa missione internazionale tramite un post su Facebook, si tratta di un' esercitazione che rientra nelle attività regolari di addestramento e non è legata ad alcuna minaccia specifica. "Le truppe della Kfor si muoveranno e saranno dispiegate lungo le strade principali nel rispetto del loro mandato in base alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza Onu", ha fatto sapere la missione Kfor precisando che la missione tiene sotto controllo la situazione e "continuerà a proteggere tutti i cittadini del Kosovo, come fatto dal 1999".(Kop)