Kosovo: presidente Thaci, prossimo anno avremo "esercito più giovane del mondo"

- La festività delle Forze armate sarà celebrata in Kosovo il prossimo anno come "l'esercito più giovane al mondo". Lo ha dichiarato oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci, in occasione della festa nazionale delle forze armate. "Le Forze di sicurezza del Kosovo hanno condotto ogni compito affidato loro con professionalità, responsabilità e imparzialità", ha affermato Thaci citato dall'emittente "Rtk", parlando di soldati che hanno guadagnato "grande fiducia tra tutti i cittadini". Secondo Thaci, le forze armate kosovare "sono diventate un'istituzione che contribuisce continuamente alla pace e alla stabilità". Il presidente kosovaro ha aggiunto che "presto" l'obiettivo della creazione di un esercito in Kosovo "diventerà realtà". (segue) (Kop)