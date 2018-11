Speciale difesa: Kosovo, comandante Kfor Cuoci, situazione problematica a nord di Mitrovica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale di divisione Salvatore Cuoci ha partecipato ieri alla sua ultima conferenza stampa in qualità di capo della missione Nato Kfor in Kosovo. Lo riferisce l’emittente “Rtk”, aggiungendo che il generale ha parlato principalmente dell’attuale situazione nel paese in termini di sicurezza, e in particolare dello scenario che si presenta a nord della città di Mitrovica, definito “problematico”. “È normale che ci siano problemi relativi alla sovranità nella zona. Avere un controllo capillare sull’area è una sfida complessa, soprattutto a causa della forte presenza di criminalità organizzata”, ha affermato il generale Cuoci, sottolineando che, a dispetto anche della confusione della popolazione locale, la missione sta facendo tutto il possibile per tenere la situazione sotto controllo. Interrogato poi sulla possibile trasformazione delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) in esercito, il generale ha reiterato la posizione della Nato, stando alla quale “sarebbe preferibile che tutte le entità nel paese vengano incluse all’interno delle nuove forze armate”. Il governo di Pristina ha impresso nelle scorse settimane un’accelerazione ai suoi piani per la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) in un esercito regolare. L’obiettivo della creazione dell’esercito del Kosovo entro la fine dell’anno sembra avvicinarsi dopo l’approvazione da parte del parlamento del pacchetto di leggi sull’ampliamento delle competenze delle Ksf. L’approvazione in prima lettura è avvenuta con il voto trasversale da parte di tutti i partiti politici di etnia albanese, segnando di fatto un importante momento di unità per il paese sempre più diviso invece dallo scontro politico, non solo tra maggioranza e opposizione ma anche tra governo e presidenza. Questo momento di unità nazionale stride tuttavia con l’attesa linea dei deputati della Lista serba, schieramento della minoranza etnica molto presente nel nord del paese, che hanno lasciato l’aula in segno di protesta. Il Kosovo appare determinato in ogni caso a portare avanti questo processo e il presidente Hashim Thaci ha espresso soddisfazione per l'approvazione in parlamento del pacchetto di leggi. "Come siamo orgogliosi oggi delle nostre figlie e figli in uniforme. Loro e tutte le generazioni future di soldati difenderanno la nostra Repubblica nelle nostre forze armate", ha commentato nelle scorse settimane tramite il proprio profilo Facebook il presidente Thaci, diffondendo anche un video con i momenti salienti del processo che sta portando alla creazione dell'esercito. Secondo il capo dello Stato, quelle del Kosovo sono e saranno forze di sicurezza "multietniche e impegnate al rispetto dei valori della nostra famiglia atlantica". Anche il premier Haradinaj ha commentato il voto in parlamento sottolineando l’importanza del ruolo delle forze armate a protezione dell’integrità territoriale del paese, parlando di "uno dei giorni più importanti per il consolidamento del Kosovo e il suo percorso verso la Nato". Le precedenti iniziative volte a trasformare le Ksf in esercito non erano state sostenute dagli Stati Uniti e dalla Nato, che aveva evidenziato come questi cambiamenti avrebbero dovuto essere adottati tramite emendamenti costituzionali. In base alla legislazione attuale, ogni emendamento alla Costituzione del Kosovo richiede infatti una maggioranza dei due terzi del parlamento e una maggioranza dei due terzi dei 20 parlamentari non di etnia albanese. I deputati serbo kosovari, che hanno dieci dei 20 seggi riservati alle comunità non albanesi nel parlamento di Pristina, hanno bloccato ogni iniziativa di questo tipo. (Kop)