Speciale difesa: Kosovo-Serbia, comandante uscente Kfor Cuoci, non esiste un vero confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non esiste un vero e proprio confine tra Kosovo e Serbia: i due paesi sono separati da un confine amministrativo. E’ quanto evidenziato dal comandante uscente della missione Nato Kfor, generale Salvatore Cuoci, in un'intervista al quotidiano kosovaro "Koha”. "Quello che era il confine (del Kosovo) con la Serbia è parte dell'accordo, della soluzione che dovrebbe essere raggiunta con la Serbia e che dovrebbe derivare dal dialogo”, ha affermato Cuoci. Il mandato della missione Kfor è molto chiaro - ha rimarcato Cuoci - e non prevede il coinvolgimento in decisioni politiche. "Facciamo esattamente ciò per cui siamo qua (in Kosovo) e quando si tratta del lavoro sul terreno e delle azioni che devono essere prese siamo qui per garantire un ambiente sicuro", ha dichiarato il comandante. Secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk", il generale Cuoci ha partecipato ieri alla sua ultima conferenza stampa in qualità di capo della missione Nato Kfor in Kosovo. Cuoci verrà sostituito dal generale Lorenzo D’Addario. Il comandante Cuoci ha parlato ieri dell’attuale situazione nel paese in termini di sicurezza, e in particolare dello scenario che si presenta a nord della città di Mitrovica, definito “problematico”. “È normale che ci siano problemi relativi alla sovranità nella zona. Avere un controllo capillare sull’area è una sfida complessa, soprattutto a causa della forte presenza di criminalità organizzata”, ha affermato il generale Cuoci, sottolineando che, a dispetto anche della confusione della popolazione locale, la missione sta facendo tutto il possibile per tenere la situazione sotto controllo. Interrogato poi sulla possibile trasformazione delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf) in esercito, il generale ha reiterato la posizione della Nato, stando alla quale “sarebbe preferibile che tutte le entità nel paese vengano incluse all’interno delle nuove forze armate”. (Kop)