Speciale difesa: Serbia-Bosnia, presidente Vucic riceve ministro Esteri bosniaco, attività coordinate per rimozione dazi Pristina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia e la Bosnia Erzegovina devono condurre delle attività coordinate con l'obiettivo di arrivare ad una rimozione dei dazi imposti da Pristina sulle loro merci: è quanto hanno concordato il presidente serbo Aleksandar Vucic e il ministro bosniaco degli Esteri Igor Crnadak dopo un incontro avvenuto oggi a Belgrado. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic e Crnadak hanno salutato con favore le dichiarazioni del segretario di Stato Usa Mike Pompeo sulla necessità di ritirare da parte di Pristina i dazi del 100 per cento imposti sulle merci serbe e bosniache. Vucic e Crnadak hanno inoltre constatato che i dazi rappresentano una chiara violazione dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta). Vucic ha infine ringraziato la Bosnia Erzegovina per il voto contro la richiesta da parte del Kosovo di un proprio ingresso nell'Interpol. Dopo la notizia della decisione di Pristina il presidente della Serbia ha convocato una riunione straordinaria con gli ambasciatori di Cina, Russia, Ue e del Quintetto, oltre che del Consiglio per la sicurezza nazionale. Secondo una nota presidenziale, nell'incontro con l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksander Cepurin, e quello cinese a Belgrado, Li Manchang, Vucic ha pregato i due diplomatici di riferire la nuova decisione di Pristina ai presidenti di Russia e Cina. Vucic ha inoltre reso noto ai due ambasciatori, secondo quanto si legge nel comunicato, "il fatto che le misure di Pristina portano ad una piena destabilizzazione dell'intera regione e possono condurre ad una più profonda escalation del conflitto". Gli ambasciatori Cepurin e Li Manchang hanno espresso pieno sostegno agli sforzi della Serbia di risolvere la crisi per vie pacifiche, nel rispetto delle norme del diritto pubblico internazionale, come pure degli accordi raggiunti e degli accordi vigenti nella regione. Il presidente Vucic e i due ambasciatori hanno concordato di restare in contatto quotidiano "mentre la crisi che Pristina ha provocato", scrive la nota, "non verrà superata". Nell'incontro con gli ambasciatori del Quintetto (Usa, Regno Unito, Francia, Italia e Germania) e il capo della delegazione europea a Belgrado, Vucic ha avvertito sulle possibili conseguenze della decisione di Pristina, osservando che tali dazi rappresentano una violazione dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta). (Seb)