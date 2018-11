I fatti del giorno - Balcani (3)

- Kosovo: presidente parlamento Veseli invita cittadini del nord a mantenere la calma - Le dimissioni annunciate dai sindaci serbi del Kosovo settentrionale sono delle decisioni frettolose e i cittadini devono rimanere calmi in questa situazione. Lo ha affermato oggi il presidente del parlamento di Pristina, Kadri Veseli. "Le dimissioni dei sindaci dei quattro maggiori comuni della parte settentrionale della Repubblica del Kosovo rappresentano una decisione frettolosa e dannosa per i cittadini di queste aree, così come per il clima dei rapporti tra le comunità che vivono in Kosovo. Invito i cittadini del nord all'auto-controllo, ad una reazione calma e al bilanciamento verso le situazioni create negli ultimi giorni", ha dichiarato Veseli come riportato dall'emittente "Rtk". Secondo il presidente del parlamento, Pristina intende lavorare al massimo "per migliorare la coesistenza inter-etnica nel paese e per consolidare i rapporti di buon vicinato nella regione". (segue) (Res)