Energia: Francia supera Germania per attrattività investimenti nelle rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania “non è più all'avanguardia nelle energie rinnovabili”, essendo stata superata dalla Francia come principale mercato per gli investimenti nel settore. È quanto si apprende dallo “Allianz Climate and Energy Monitor 2018”, pubblicato dal gruppo assicurativo tedesco Allianz. Secondo quanto riferito dal quotidiano tedesco “Handelsblatt”, lo studio evidenzia che la Francia è il primo paese al mondo per capacità di attrarre investimenti nel comparto delle energie rinnovabili, seguita in seconda posizione dalla Germania. Al terzo e al quarto posto si collocano rispettivamente Regno Unito e Italia. (Geb)