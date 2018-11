Serbia: ambasciatore Usa Scott, Kosovo deve restare paese multietnico e democratico

- Il Kosovo deve restare un paese multietnico e democratico: lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti a Belgrado, Kyle Scott, secondo quanto riporta la stampa serba. I suoi cittadini, ha aggiunto, devono essere trattati allo stesso modo di fronte alla legge e avere gli stessi diritti. Ciò che vale per gli abitanti di etnia albanese, ha ribadito l'ambasciatore, deve valere anche per quelli di etnia serba. Alla domanda se Pristina "sia più importante per Washington di quanto lo sia Belgrado per Mosca", Scott ha risposto che sia la Serbia che il Kosovo sono di fondamentale importanza per la stabilità e la cooperazione nella regione. "Credo che sia anche interesse della Russia avere stabilità nei Balcani", ha osservato Scott. (Seb)