Serbia-Bosnia: presidente Vucic riceve ministro Esteri bosniaco, attività coordinate per rimozione dazi Pristina (3)

- Gli ambasciatori Cepurin e Li Manchang hanno espresso pieno sostegno agli sforzi della Serbia di risolvere la crisi per vie pacifiche, nel rispetto delle norme del diritto pubblico internazionale, come pure degli accordi raggiunti e degli accordi vigenti nella regione. Il presidente Vucic e i due ambasciatori hanno concordato di restare in contatto quotidiano "mentre la crisi che Pristina ha provocato", scrive la nota, "non verrà superata". Nell'incontro con gli ambasciatori del Quintetto (Usa, Regno Unito, Francia, Italia e Germania) e il capo della delegazione europea a Belgrado, Vucic ha avvertito sulle possibili conseguenze della decisione di Pristina, osservando che tali dazi rappresentano una violazione dell'Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta). (segue) (Seb)