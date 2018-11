Nota per gli utenti

- Servizi in programma nel corso della giornata:- Taiwan: la pesante sconfitta del presidente Tsai alle elezioni di medio termine certifica il malessere economico dell’Isola e indebolisce ulteriormente Taipei nel confronto con Pechino. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12.- Ucraina-Russia: gli incidenti nel Mar d'Azov aumentano il livello delle tensioni già esistenti fra Kiev e Mosca. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 18.- Albania-Kosovo: oggi riunione congiunta fra il governo di Tirana e quello di Pristina nella capitale albanese. Copertura e servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 17.-Energia: Israele, passi in avanti in vista dell'accordo sul gasdotto East-Med che porterà il gas dal Mediterraneo orientale in Europa. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 17. (Res)