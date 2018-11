Kosovo-Albania: Rama attacca la Serbia e l'Ue, accordo Tirana-Pristina per abolire "tariffe commerciali" (6)

- Anche sulla comunità internazionale, e in particolare sull'Unione europea, che Rama ha avuto molto da dire, parlando di "doppi standard", che a suo parere Bruxelles applicherebbe rispetto ai vari paesi della regione dei Balcani occidentali, "coccolando la Serbia". Per il premier albanese, la mancata decisione a favore della liberalizzazione dei visti per la libera circolazione dei cittadini kosovari nell'area Schengen sarebbe "deludente". "Al Kosovo hanno chiesto con insistenza e sono venuti anche a Tirana, perché approvasse la delimitazione dei confini con il Montenegro, in cambio della liberalizzazione dei visti. Adesso rifiutano. È l'unico paese in Europa i cui cittadini non riescono e muoversi liberamente. Dovranno aspettare ancora", ha dichiarato Rama. "Il Kosovo oggi attua le priorità dell'agenda delle riforme europee e ha soddisfatto con successo tutti i criteri di liberalizzazione dei visti e si aspetta che il suo diritto sia rispettato dalle istituzioni dell'Ue", ha detto da parte sua Haradinaj. (segue) (Kop)