Kosovo-Albania: Rama attacca la Serbia e l'Ue, accordo Tirana-Pristina per abolire "tariffe commerciali" (9)

- "Ulteriori passi verso l'unificazione doganale, saranno presi nei mesi a venire", ha dichiarato il premier albanese Edi Rama presentando il contenuto degli accordi. A suo parere "ciò non dovrebbe far paura a nessuno, né a Belgrado e né a Bruxelles. Se lo vedono quale una minaccia siamo disposti a dare tutte le necessarie spiegazioni, perché è piuttosto un invito a tutti gli altri a seguire questo esempio di cooperazione. La Serbia per prima", ha detto Rama. Intanto il valico di Morin, il più importante fra i due paesi, in particolare per la circolazione delle merci, funzionerà come uno sportello unico. Un altro accordo riguarda il riconoscimento reciproco dei certificati fitosanitari, ed anche delle patenti di guida. Ai ministeri dell'Interno è stato chiesto di lavorare per unificare i dati delle entrate ed uscite dalle frontiere esterne dei due paesi. "Tra di noi funzionerà come se non ci fosse praticamente la frontiera. Se pure questo preoccuperà qualcuno, siamo sempre disposti a spiegare come funzionerà", ha detto Rama. (Kop)