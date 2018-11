Kosovo-Albania: presidente parlamento Veseli, “sviluppo positivo” per cittadini grazie a nuovi accordi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, ha commentato la firma di oggi su diversi accordi di cooperazione. raggiunti durante la riunione odierna tra i governi di Albania e Kosovo, come uno “sviluppo positivo per i cittadini”. In un post su Facebook, Veseli ha sottolineato che la firma di oggi rafforza i rapporti tra i due paesi in diversi settori, quali l’economia, la formazione e la cultura e rappresenta uno sviluppo positivo per i cittadini. "Credo che questi accordi, così come gli altri da firmare in futuro, troveranno un'attuazione immediata ed efficace e rimarranno non solo parte del nostro discorso pubblico", ha scritto Veseli. “Solo insieme e aiutandosi a vicenda, promuovendo insieme i nostri valori, costruiamo una vita migliore per i nostri cittadini e un futuro più luminoso per le generazioni a venire", ha scritto il presidente dell’Assemblea di Sofia.(Kop)