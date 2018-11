I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Albania-Kosovo: premier Rama critica Ue, "usa doppi standard coccolando la Serbia" - Il premier albanese, Edi Rama, è stato oggi abbastanza critico nei confronti dell'Unione europea e dei "doppi standard", che a suo parere Bruxelles applicherebbe rispetto ai vari paesi della regione dei Balcani occidentali, "coccolando la Serbia". Nel suo discorso durante la riunione congiunta dei governi dell'Albania e del Kosovo, svoltasi oggi a Peja, Rama ha detto che "al Kosovo hanno chiesto con insistenza e sono venuti anche a Tirana, perché approvasse la delimitazione dei confini con il Montenegro, in cambio della liberalizzazione dei visti. Adesso rifiutano. E' l'unico paese in Europa i cui cittadini non riescono e muoversi liberamente. Dovranno aspettare ancora", ha dichiarato Rama. (segue) (Res)