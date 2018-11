I fatti del giorno - Balcani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: omicidio Ivanovic, esponente Lista serba accusa polizia kosovara di averlo voluto uccidere - L'imprenditore e vice leader della Lista serba, Milan Radoicic, ricercato dalla autorità di Pristina per il coinvolgimento nell'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic, ha dichiarato in un post su Facebook che l’obiettivo finale del blitz delle Forze di sicurezza kosovara nella sua abitazione sarebbe stato quello di ucciderlo. "Sono venuti a casa mia dove vivo con mia moglie e i bambini piccoli, con un esercito di persone armate fino ai denti, con un solo scopo, quello di uccidermi", avrebbe scritto Radoicic in un post su un profilo Facebook, attribuibile a lui secondo quanto riportato dai media balcanici. Nel post, Radoicic ha negato di essere coinvolto nell’omicidio di Ivanovic, definendolo un "attacco atroce e criminale", pur riconoscendo di essere uno di non essere "l'amico più stretto" della vittima. "Pristina vuole farmi fuori perché sanno che insieme con i miei amici e fratelli, io sono una delle poche persone disposte a resistere alle loro intenzione di calpestare e conquistare il nord del Kosovo”, ha scritto il vicepresidente della Lista serba. (segue) (Res)