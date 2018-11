Balcani: dazi kosovari, per premier Rama "giusta reazione a comportamento Belgrado" (4)

- Il premier albanese ha ricordato poi anche la decisione della Serbia a bloccare la messa in funzione del collegamento energetico fra l'Albania e il Kosovo, realizzata con finanziamenti tedeschi. "Ciò dimostra che l'interconnessione regionale è ostaggio di una filosofia e di una vera e propria strategia regressive da parte di un paese, il cui percorso storico e naturale, avrebbe dovuto trasformarlo in una locomotiva dell'integrazione europea. Tuttavia – ha ribadito Rama - noi vogliamo con la Serbia un rapporto che a lungo termine sia strategico. Ma se essa interpreta ciò quale una necessità unilaterale, si sbaglia. E' un rapporto bilaterale, perciò al tavolo con noi dovrebbe sederci con un solo volto. Non uno che lo usa nei confronti del Kosovo, un altro nei confronti dell'Albania e l'altro ancora per la comunità internazionale". (Kop)