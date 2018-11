Kosovo-Albania: Rama attacca la Serbia e l'Ue, accordo Tirana-Pristina per abolire "tariffe commerciali"

- Toni duri quelli usati oggi dal premier albanese Edi Rama contro la Serbia e le sue mosse "per ostacolare il futuro del Kosovo", mentre non sono mancate le critiche anche nei confronti dell'Unione europea che "usa doppi standard coccolando Belgrado". Nel suo discorso alla quinta riunione congiunta dei governi di Tirana e Pristina, svoltasi nella città di Peja in Kosovo, Rama si è detto a sostegno dei dazi del 100 per cento imposti ai prodotti serbi e bosniaci. "Una giusta reazione al comportamento ostruzionistico di Belgrado", ha detto annunciando poi che a partire dalla metà del prossimo anno, fra l'Albania e il Kosovo non ci saranno più tariffe sugli scambi commerciali e di roaming sulle comunicazioni telefoniche. Sono stati in tutto nove fra accordi e memorandum d'intese che "porteranno nel prossimo futuro all'unificazione economica tra i due paesi", ha affermato da parte sua il premier kosovaro Ramush Haradinaj. (segue) (Kop)