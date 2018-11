Kosovo-Albania: Rama attacca la Serbia e l'Ue, accordo Tirana-Pristina per abolire "tariffe commerciali" (8)

- "Noi comunque andremo avanti insieme, l'Albania e il Kosovo, mano nella mano, per fare il meglio nell'interesse dei nostri cittadini", ha ribadito il premier Rama, annunciando una serie di accordi tesi ad agevolare la libera circolazione e gli scambi commerciali. Entro la prima metà del 2019 tra i due paesi non ci saranno più barriere commerciali tariffarie e non tariffarie, e lo stesso riguarderà anche il roaming sulle comunicazioni telefoniche. Tirana e Pristina hanno inoltre deciso di avviare il processo di unificazione doganale. Dal primo gennaio del prossimo anno, gli automezzi con destinazione il Kosovo, ma che saranno di transito in Albania, tramite il porto di Durazzo, saranno sottoposti alle procedure doganali solo in entrata. Per questo, al porto di Durazzo sarà operativa anche un’unità delle dogane kosovari. (segue) (Kop)