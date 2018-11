I fatti del giorno - Balcani

- Kosovo: Mogherini, Ue monitorerà situazione a nord di Mitrovica - L’unione europea monitorerà con attenzione la situazione nel nord del Kosovo e che resterà in contatto con tutte le parti interessate. Lo ha affermato l’Alto rappresentante per la politica estera e di coesione dell’Ue, Federica Mogherini, in un’intervista al quotidiano serbo “Danas”. Mogherini ha aggiunto che le istituzioni competenti in Kosovo dovrebbero rispettare pienamente la legge. "Per quanto riguarda l'omicidio di Oliver Ivanovic nel nord di Mitrovica e che abbiamo fortemente condannato, come abbiamo detto in passato, ci aspettiamo che le autorità competenti in Kosovo si occupino dello stato di diritto e non risparmino gli sforzi per trovare i colpevoli", ha aggiunto Mogherini. Mogherini ha sottolineato che l’Accordo centro-europeo sulla zona di commercio libero (Cefta) non consente l’attribuzione di tariffe arbitrarie per i prodotti di uno o più paesi e sulla base dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione (Asa), il Kosovo si è impegnato a continuare a rispettare l'accordo Cefta (segue) (Res)