Speciale difesa: Stati Uniti-Kosovo, incontro tra presidente Thaci e Pompeo, focus su dialogo con Belgrado

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha informato di avere iniziato la sua visita negli Stati Uniti, dove dovrebbe incontrare il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, e il Consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, nonché l’ex presidente Usa George Bush. "Ho iniziato la mia settimana a Washington, discutendo con il segretario Pompeo e Bolton della nostra alleanza strategica bilaterale e dei progressi nel raggiungimento di un accordo globale tra Kosovo e Serbia, consentendo l'adesione del Kosovo alle Nazioni Unite, alla Nato e all'Ue. Non vedo l'ora di incontrare il presidente Bush anche in Texas", ha scritto Thaci sul suo account Twitter ripreso dai media locali. (Kop)