Kosovo-Albania: Rama attacca la Serbia e l'Ue, accordo Tirana-Pristina per abolire "tariffe commerciali" (2)

- Con le sue dichiarazioni Rama ha dominato praticamente l'intera riunione congiunta. Nel conflitto fra Pristina e Belgrado sui dazi imposti dall'esecutivo kosovaro, Rama, protagonista negli anni di un clima di distensione con la Serbia, si è schierato a favore, senza mezzi termini. "In normali condizioni si sarebbe trattato di una decisione irrazionale, ma invece è del tutto normale nelle condizioni dell'irrazionalità da parte della Serbia. Chi lo vede quale una decisione economica, o come una lotta commerciale si sbaglia. I dazi al 100 per cento sono una reazione politica di fronte ai continui eccessi e ad un comportamento di supremazia da parte della Serbia nei confronti del Kosovo", ha ribadito Rama. A suo parere "è inaccettabile che i prodotti kosovari vengono ostacolati con tutti i mezzi, mentre quelli serbi invece dovrebbero entrare in Kosovo senza problemi". (segue) (Kop)