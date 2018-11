Kosovo-Albania: Rama attacca la Serbia e l'Ue, accordo Tirana-Pristina per abolire "tariffe commerciali" (7)

- Il premier albanese ha definito "inaccettabile' il fatto che "questo processo sia ostaggio delle dinamiche interne dei paesi membri e delle elezioni per il parlamento europeo. Noi siamo stati e siamo delusi da questo approccio", ha dichiarato Rama. A suo parere l'Unione europea dovrebbe smettere di operare con standard diversi. "Anche all'Albania, per l'avvio dei negoziati di adesione all'Ue hanno detto prima oggi, poi domani. Intanto la Serbia progredisce aprendo nuovi capitoli dei negoziati di adesione", ha sottolineato Rama. Il premier albanese si è rivolto "ai nostri amici europei di non continuare a raccontarci balle e di non chiederci più di quanto le nostre ginocchia possono reggere, mentre la Serbia viene coccolata". (segue) (Kop)