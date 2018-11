Serbia: ministro Esteri Dacic, su Kosovo chiediamo rispetto diritto internazionale

- La Serbia cerca il rispetto del diritto internazionale sulla questione kosovara e non sostegni da singoli paesi: lo ha detto il ministro degli Esteri Ivica Dacic secondo quanto riporta la stampa locale. Dacic ha così risposto ai giornalisti che chiedevano se la Serbia cerchi sostegno da Mosca "come gli Stati Uniti sostengono Pristina". "Non si tratta del fatto che qualcuno vuole fare qualcosa alla Serbia, loro vogliono distruggere la pace e la stabilità. La Serbia non permetterà di essere trascinata in quel fango, ma difenderà i propri interessi nazionali", ha concluso Dacic. (Seb)