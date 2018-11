Kosovo-Serbia: ministro Esteri russo condanna “invasione” forze speciali a Mitrovica

- Le autorità di Mosca condannano fermamente “l’invasione” delle forze speciali della polizia kosovara a Mitrovica: questa è “un'altra provocazione di Pristina”. E’ quanto affermato dal ministero degli Esteri russo in una nota ripresa dai media locali, in riferimento all’arresto da parte delle forze speciali kosovare di 4 persone di etnia serba a Mitrovica nord, perché sospettate di essere coinvolte nel caso dell’omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. "Consideriamo l'invasione delle forze speciali kosovaro-albanesi della parte a popolazione serba di Mitrovica nella mattinata del 23 novembre come una provocazione regolare da Pristina mirata a schiacciare i serbi del Kosovo dalla provincia (...) Condanniamo fermamente l'escalation del conflitto da Pristina ", ha dichiarato il ministero russo.(Rum)