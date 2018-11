Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, presidente Vucic usa Lista serba per far cadere nostro governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: premier Haradinaj, presidente Vucic usa Lista serba per far cadere governoIl presidente serbo, Aleksandar Vucic, sta usando la Lista serba, partito della minoranza serba in Kosovo, nel tentativo di far cadere il governo kosovaro perché non sostiene l'idea della divisione del Kosovo. Lo ha detto il primo ministro kosovaro, Ramush Haradinaj, in un'intervista ad “Rtk 2”. "Credo che Belgrado voglia sacrificare la Llista serba nel gioco per la divisione. Il presidente Vucic vuole far cadere il mio governo, perché non sostengo l'idea di modifiche. Ciò significa che, in un modo o nell'altro, ha anche partner in Kosovo. Non credo che questo sia l'obiettivo della Lista serba, perché molti di loro non sono del nord, altri provengono da altre parti del Kosovo", ha dichiarato Haradinaj. (segue) (Kop)