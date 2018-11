Kosovo-Serbia: oggi protesta dei serbo kosovari contro dazi di Pristina su importazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini di etnia serba residenti nella parte settentrionale del Kosovo hanno organizzato per oggi una protesta pacifica di un'ora nei comuni di Mitrovica Nord, Gracanica e Strpce, per manifestare il loro malcontento contro la decisione del governo di Pristina di introdurre dazi del 100 per cento sull'importazione di prodotti dalla Serbia e dalla Bosnia. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", la decisione è stata presa dopo l'incontro di ieri a Belgrado tra i rappresentanti politici serbo kosovari e il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic. I presidente serbo ha avuto una riunione con i rappresentanti politici della minoranza serba del Kosovo, assicurando loro che Belgrado non mancherà di fornire sostegno. I serbi kosovari sembrano essere i più colpiti dalle nuove misure annunciate da Pristina: l’emittente “N1” ha riferito che a Mitrovica Nord non sono arrivati i quotidiani e il latte di importazione serba. (segue) (Kop)