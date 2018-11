Kosovo-Serbia: oggi protesta dei serbo kosovari contro dazi di Pristina su importazioni (2)

- La Lista serba, partito che rappresenta la minoranza nel parlamento di Pristina, ha boicottato ieri i lavori dell’aula, dopo che il leader dello schieramento Goran Rakic ha definito i nuovi dazi come “una dichiarazione di guerra non ufficiale” diretta proprio contro i serbi del Kosovo puntando a fargli lasciare il paese. "Pristina vuole mandare via i serbi dal Kosovo", ha dichiarato Rakic osservando che "se questa decisione malsana non sarà fermata, i serbi non avranno possibilità di sopravvivere in Kosovo". La Lista serba ha annunciato nei giorni scorsi la decisione di lasciare la maggioranza di governo per passare all'opposizione. (segue) (Kop)