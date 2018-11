Serbia: presidente Vucic, Kfor ha ingannato opinione pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di Kfor (missione Nato in Kosovo) hanno "ingannato" l'opinione pubblica: lo ha detto oggi il presidente serbo, Aleksandar Vucic, secondo quanto riporta l'emittente "B92". Vucic ha detto che oggi "è chiaro a tutti" sotto quale ordine e in congiunzione con quali forze i rappresentanti della Nato hanno mentito. "L'attacco delle unità delle Forze speciali di polizia kosovara a Mitrovica nord ha mostrato che le forze di Kfor, ovvero la Nato, hanno ingannato in modo deliberato l'opinione pubblica e oggi è chiaro a tutti sotto quale ordine e in congiunzione con quali forze i rappresentanti della Nato hanno mentito", ha detto Vucic. (segue) (Seb)