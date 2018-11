Albania-Kosovo: richiesta imprese produttrici per eliminazione barriere tariffarie e non tariffarie

- I rappresentanti delle associazioni delle imprese produttrici dell'Albania e del Kosovo si sono rivolti a governi di Tirana e Pristina di eliminare una serie di barriere tariffarrie e non tariffarie, al fine di promuovere la libera circolazione del commercio fra i due paesi. Le loro richieste sono state rese pubbliche al termine di un incontro svoltosi oggi a Tirana, in vista della riunione congiunta fra i due esecutivi il prossimo 28 novembre in Kosovo. Al governo albanese viene richiesto di esentare dal pagamento del servizio dello scanner per tutto lo scambio merci fra i due paesi, mentre a quello del Kosovo della tariffa sui terminali doganali. (segue) (Alt)