Kosovo: presidente parlamento Veseli, ultime misure prese contro "approccio distruttivo" della Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le recenti azioni delle autorità kosovare sono finalizzate a fermare "l'approccio distruttivo" della Serbia. Lo ha dichiarato oggi in conferenza stampa il presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, parlando dei nuovi dazi del 100 per cento sull'import da Serbia e Bosnia come di "un'azione legittima e trasparente" da parte del Kosovo. "La Serbia e la sua leadership deve comprendere che la politica dell'odio, dei blocchi e delle provocazioni contro il Kosovo sta danneggiamento la stabilità regionale", ha osservato Veseli parlando di un atteggiamento "contro lo spirito del dialogo" e che non aiuta "la coesistenza tra albanesi, serbi e altre comunità in Kosovo". "Non permetteremo che la sovranità del Kosovo venga violata", ha dichiarato il presidente del parlamento evidenziando che Pristina rimane pronta al dialogo con Belgrado nell'ottica del percorso di integrazione europea. (segue) (Kop)